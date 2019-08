Multimedia

Hören Sie Ihre Musik komfortabel mit Wiedergabelisten

Beim Sport höre ich gerne bestimmte Musikstücke in einer bestimmten Reihenfolge. Auch bei anderen Anlässen ist es hilfreich, Playlists zu haben. Am besten natürlich die gleichen auf PC und Handy. Kein Problem mit VLC.

Windows+Linux+Android / Deutsch / Open Source. Damit die gleiche Playlist auf PC und Handy funktioniert, müssen die Dateistrukturen übereinstimmen. Speichern Sie dazu Ihre Musik auf beiden Geräten im "Musik"-Ordner und verwenden Sie die gleichen Unterordner und Dateien. Die Musiksammlungen müssen nicht hundertprozentig übereinstimmen. Aber die Titel, die auf der Playlist stehen, müssen auf beiden Geräten vorhanden sein, damit die Playlist funktioniert.



Installieren Sie auf Ihrem PC und Ihrem Handy jeweils den Mediaplayer VLC. Anschließend können Sie am PC bequem Ihre Playlist zusammenstellen. Öffnen Sie dazu VLC und klicken Sie im Menü auf "Ansicht / Wiedergabeliste". Zusätzlich öffnen Sie Ihren Dateimanager und ordnen VLC und Dateimanager auf dem Bildschirm nebeneinander an.



Jetzt ziehen Sie vom Dateimanager die gewünschten Stücke in die Playlist von VLC. Oben links wird dabei die aktuelle Länge der Liste in Minuten angezeigt. Sie können die Stücke mit der Maus umsortieren und einzelne Stücke mit der Entf-Taste löschen.



Wenn Sie fertig sind, klicken Sie im Menü "Medien" an, dass Sie die "Wiedergabeliste in Datei speichern" möchten. Als Speicherformat stellen Sie M3U ein und speichern die Liste im Musik-Ordner. Von dort kopieren Sie die Wiedergabeliste in den Musik-Ordner Ihres Androiden. Jetzt können Sie die Wiedergabeliste sowohl auf dem PC als auch am Handy benutzen. Auf die gleiche Weise können Sie Wiedergabelisten auch zwischen unterschiedlichen PCs austauschen, auch zwischen Windows und Linux.



