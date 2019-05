Multimedia

Mit Audacity bearbeiten Sie Töne

Musik, Geräusche oder Gespräche können Sie problemlos mit Ihrem Android-Handy aufnehmen. Anschließend kopieren Sie die aufgenommene Tondatei auf Ihren PC und bearbeiten sie dort mit Audacity.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Audacity ist ein mächtiges Programm, mit dem Sie Tondateien bearbeiten können. Aufnehmen kann Audacity auch, aber meist ist es praktischer, die Aufnahme mit dem Handy zu erledigen. Nachdem Sie die Töne dann mit einem USB-Kabel auf Ihren PC kopiert haben, öffnen Sie sie mit Audacity mit dem üblichen Menübefehl "Datei / Öffnen".



Jetzt können Sie Ihre Aufnahme mit dem Abspielsymbol anhören. Um verschiedene Stellen anzuhören, klicken Sie auf das Pause-Symbol, klicken dann in der Zeitleiste auf die Stelle, die Sie als nächstes hören wollen und klicken schließlich wieder auf das Abspielsymbol.



Wenn Sie Ihre Aufnahme so sichten, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass an Anfang und Ende der Datei überflüssige Störgeräusche enthalten sind. Diese schneiden Sie ganz einfach ab. Dazu markieren Sie die Bereiche mit der Maus und drücken dann die Taste Entf auf Ihrer Tastatur.



Um Ihre Aufnahme wieder als Tondatei zu speichern, klicken Sie auf "Datei / Export / Als MP3 exportieren".



Audacity kann darüber hinaus noch viel mehr: Sie können damit mehrere Aufnahmen zusammenmischen, Effekte anwenden, übersteuerte Aufnahmen reparieren, Rauschen entfernen und vieles mehr.



