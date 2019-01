Multimedia

Klangexperimente mit dem Handy

Ihr Smartphone enthält jede Menge Technik, die Sie nutzen können, um Musik zu machen: ein Mikrophon, einen Lautsprecher, Sensoren, einen Prozessor, der Tonsignale verarbeiten kann und einen Kopfhöreranschluss. MobMuPlat nutzt alle diese Elemente.

Android+iOS / Englisch / Open Source. Mit MobMuPlat können Sie Musik-Apps für Ihr Smartphone selbst entwickeln. Was das System kann, zeigt es Ihnen mit Dutzenden mitgelieferter Beispiele.



Sie können MobMuPlat aus Google Play installieren. Es fordert die Berechtigungen an, Audio aufzunehmen und auf Dateien zuzugreifen. Klicken Sie das Menüzeichen ≡ oben links an, um eins der Beispiele zu laden. Die Dateien heißen mit Nachnamen alle "mmp". Wie wäre es zum Beispiel mit "MMPExamples-Motion.mmp"?



Wenn Sie dieses Beispiel laden, erscheint zunächst ein Bildschirm mit vier englisch beschrifteten Rechtecken. Jedes der Rechtecke ist in der Software mit einem Bewegungssensor Ihres Handys verbunden. Klicken Sie es an, ertönt ein Klang, der auf die Daten dieses Sensors reagiert. Bewegen sie Ihr Handy hin und her, um den Effekt zu hören. Leider klingen die Töne dieses Beispiels relativ unschön. Und dummerweise enthalten die Beispiele keinen Knopf, mit dem man sie stumm schalten könnte. Zum Glück verstummt die App aber, wenn Sie auf Ihrem Smartphone in die App-Übersicht schalten.



Schöner klingt dagegen das Beispiel "MMPExamples-Arp-ip5.mmp". Damit erhalten Sie zwei Schieberegler und eine große Touch-Fläche. Halten Sie eine Fingerspitze auf die Fläche, um Töne zu erzeugen. Die Töne ändern sich je nachdem, wo auf der Fläche sich Ihre Fingerspitze befindet und in welchem Neigungswinkel Sie Ihr Handy halten. Probieren Sie es aus, es ist faszinierend!



Unter der Motorhaube von MobMuPlat steckt das Musiksystem PureData, mit dem Sie am PC eigene Musikmodule entwickeln und auf Ihrem Smartphone abspielen können.



