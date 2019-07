Multimedia

Musik machen mit dem VCV-Synthesizer

Das virtuelle Instrument erzeugt Töne, deren Klangfarbe Sie durch eine Vielzahl digitaler Module detailliert bestimmen können.

Windows+Linux / Englisch / Open Source. Bei herkömmlichen Musikinstrumenten ist die Klangfarbe weitgehend festgelegt, beim Synthesizer bestimmen Sie, wie Ihr Instrument klingt. Das VCV-Rack ist ein virtueller Synthesizer im PC, der einen elektronischen modularen Synthesizer simuliert. Unterschiedliche Module können Sie mit Kabeln verbinden und mit Reglern steuern.



Auf einem Linux-PC packen Sie das heruntergeladene Programm aus und starten die Datei "Rack". Für Windows steht eine Exe-Datei bereit.



Die Bedienoberfläche des VCV Racks simuliert ein Eurorack, das Standardformat für elektronische modulare Synthesizer. Wenn Sie das Programm starten, sehen Sie mehrere rechteckige Module vor sich, die Dreh- und Schieberegler, Schalter und Buchsen enthalten. Die Buchsen werden mit farbigen Kabeln verbunden, damit das Signal vom Eingang über die verschiedenen Verarbeitungsstufen bis zum Tonausgang gelangt.



Mit den vorkonfigurierten Modulen können Sie sofort Töne erzeugen. Dazu stellen Sie rechts im Modul AUDIO-8 einen Audiotreiber und ein Tonausgabegerät ein. Auf meinem Linux-PC sind das zum Beispiel der Treiber "ALSA" und das Gerät ""hw: HDA ATI SB". Und schon können Sie mit Ihrer Tastatur Musik machen. Drehen Sie an den verschiedenen Reglern und hören Sie sich an, wie das die Klangfarbe verändert. Mit dem Modul "VCO-1" links erzeugen Sie eine grundlegende Wellenform: Sinus-, Dreick-, Sägezahn- oder Rechteckwelle. Welche davon zu hören ist, bestimmen Sie mit dem grünen Kabel, das Sie in eine der Buchsen SIN, TRI, SAW oder SQR einstecken – virtuell mit der Maus natürlich.



