Multimedia

Machen Sie die Geräusche Ihres Alltags zu Musik

Reactiscape ist eine faszinierende Audio-App, die die Geräusche Ihrer Umwelt in Musik verwandelt. Die Installation ist ein bisschen kompliziert – aber es lohnt sich!

Android+iOS / Englisch / Open Source. Reactiscape setzt auf MobMuPlat auf, der mobilen Musik-Plattform. Wie die funktioniert, lesen Sie in einem Beitrag auf Computerwissen.de, den ich unten verlinkt habe.



Laden Sie Reactiscape herunter, die Adresse ist unten verlinkt. Das Programm wird als Zip-Datei geliefert. Diese Datei kopieren Sie auf Ihr Handy. Eine Anleitung dazu habe ich ebenfalls unten verlinkt. Als nächstes brauchen Sie den Dateimanager Ihres Handys. Falls keiner auf dem Gerät ist, installieren Sie den, den ich – erraten! – unten verlinkt habe. Mit dem Dateimanager öffnen Sie den Ordner, in den Sie die Zip-Datei kopiert haben.



Tippen Sie die Zip-Datei an. Falls Android fragt, mit welcher App Sie die Datei öffnen wollen, wählen Sie MobMuPlat. Damit wird das Musikprogramm "Reactiscape" in MobMuPlat eingelesen. Das brauchen Sie nur einmal zu tun. Beim nächsten Mal starten Sie Reactiscape direkt aus MobMuPlat.



Dazu klicken Sie oben links auf das Menüsymbol ≡ und wählen aus der Liste die Datei "reactiscape.mmp". Tippen Sie unten links auf "Start/Stop", um die App zu aktivieren. Es geht sofort los. Ich empfehle Ihnen, die App mit Kopfhörer zu benutzen, damit Sie die Klangeffekte in optimaler Qualität genießen können.



Mehr dazu