Multimedia

So komponieren Sie Trommelstücke am PC

Mit dem kostenlosen Programm "Hydrogen" setzen Sie schwungvolle Trommelstücke Mausklick für Mausklick zusammen.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Trommelstücke bestehen im Drumcomputer aus "Patterns", also Anschlagmustern und Spuren. Im unteren Bereich von Hydrogen setzen Sie die einzelnen Schläge zu Patterns zusammen, oben die Patterns zum Musikstück.



Wenn Sie ein Stück aus mehreren Patterns komponieren möchten, dann ist es hilfreich, wenn diese sinnvolle Namen tragen. Zunächst heißen die Spuren "Pattern 1", "Pattern 2" und so weiter. Klicken Sie doppelt auf einen dieser Namen und geben Sie einen neuen Namen ein. Sie können die Reihenfolge der Patterns ändern, indem Sie sie mit der Maus nach oben oder unten ziehen oder die kleinen Pfeil-Schaltflächen über den Spurköpfen benutzen.



Wenn Sie ein Pattern in mehreren Stücken verwenden möchten, dann speichern Sie dieses mit "Projekt / Exportiere Pattern als". Um ein gespeichertes Pattern zu öffnen klicken Sie im gleichen Menü auf "Öffne Pattern".



Oben über der Abspielsteuerung können Sie umschalten, ob ein Pattern oder das ganze Stück ("Song") gespielt werden soll. Vor allem für Patterns hilfreich ist die Endlosschleife, die Sie hier ebenfalls einschalten können.



Oft werden Patterns wiederholt und dabei leicht abgewandelt. In dem Fall erstellen Sie zunächst ein Basis-Pattern. Dieses klicken Sie im Spurenkopf mit der rechten Maustaste an und wählen "Kopieren". Es erscheint ein kleines Fenster, in dem Sie einen neuen Namen für die Kopie eingeben und OK klicken. Und schon können Sie eine Variante erzeugen.



Mehr zum Thema: