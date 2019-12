So gelingen Ihnen auch nachts perfekte Aufnahmen mit der Smartphone-Kamera

Auch mit den modernen Smartphone-Kameras und den mitgelieferten Apps ist es in der Dämmerung und nachts garnicht so einfach, sehr gute Bilder zu machen. Doch mit diesen Tipps gelingen Ihre Nachtfotos und Sie erfreuen sich an gelungenen Filtern und Effekten.

„In der Nacht sind alle Katzen grau“ – diese Erkenntnis kennt jeder Fotograf nur zu gut. Aber warum ist das eigentlich so? Macht man sich den dahinterliegenden Zusammenhang klar, haben Sie als Smartphone-Digitalfotograf schon den ersten Schritt zu besseren Bildern gemacht. Denn nachts fehlt es nun mal an Sonnenlicht und oft auch an Kunstlicht, und ohne Licht keine Farben. So kommt es also zu den grauen Katzen. Damit Sie bei Dämmerung und Dunkelheit trotzdem gute Fotos machen, helfen Ihnen die folgenden sechs Tipps: