Kostenloses Autorennspiel für PC und Android

Das bunte kindgerechte Rennspiel macht auch Großen Spaß.

Windows+Linux+Android / Deutsch / Open Source. In dieser Rennsimulation schlüpfen Sie in die Rolle niedlicher Spielzeugwesen, die auf unterschiedlichen Rennstrecken in Karts gegeneinander antreten. Sie können alleine gegen den Computer fahren oder per Internet mit mehreren Spielern gegeneinander. Die Computer-Gegner fahren dank künstlicher Intelligenz durchaus trickreich. Das Spiel lässt sich auf unterschiedliche Schwierigkeitsgrade einstellen.



Die Rennstrecken sind liebevoll gestaltet und führen durch ganz unterschiedliches Gelände: Ein Bauernhof ist ebenso dabei wie dunkle Schlösser, Gärten, Wüsten, Berge, ein Dorf, Schneelandschaften und sogar ein unordentliches Kinderzimmer, in dem die Spielfiguren passend verkleinert dargestellt werden. Je nach Strecke können Sie mit Ihrem Kart über Rampen springen oder durch Tunnel und Höhlen fahren.



Auf den Rennstrecken liegen Päckchen, die Geschenke enthalten. Wenn Sie eins davon treffen, bekommen Sie so praktische Dinge wie Kugeln, mit denen Sie die anderen von der Strecke kegeln können oder explosive Törtchen, die das gleiche bewirken. Vor den Bananen dagegen sollten Sie sich hüten, sie hängen Ihnen Anker oder ähnlich hinderliche Gegenstände an.



Am Rand des Bildschirms sehen Sie die Rennstrecke und die Reihenfolge der Fahrer. An die Strecke müssen Sie sich übrigens nicht unbedingt halten, Sie können auch abseits davon durchs Gelände fahren.



Einige Rennstrecken sind anfangs noch nicht freigeschaltet. Diese können Sie erst starten, wenn Sie vorher eine Herausforderung bewältigt haben, zum Beispiel eine bestimmte Strecke in weniger als einer Minute.



Mehr zum Thema: https://supertuxkart.net/