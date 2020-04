Strategiespiel: Bauen Sie einen antiken Staat auf

Mit 0 A.D. werden Sie zum König eines antiken Volkes. Sie bauen Ihre Wirtschaft auf und bekämpfen Gegner.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. In diesem Spiel sind Sie der Herrscher eines Landes vor Christi Geburt. Ihre Aufgabe ist es, eine florierende Wirtschaft zu schaffen, eine Streitmacht aufzubauen und Gegner zu besiegen. Der Titel des Spieles 0 A.D. bezieht sich auf das Jahr Null unserer Zeitrechnung. Die Handlung des Spiels findet größtenteils in den Jahren 500 vor Christus bis zum Jahr Null statt.



Im Gegensatz zu anderen Strategiespielen versucht 0 A.D. möglichst realistisch zu sein. So gibt es hier keine Phantasievölker, Elfen, Zauberer oder magische Waffen. Statt dessen können Sie Spartaner, Athener, Karthager, Römer oder andere antike Völker anführen. Jede dieser Gesellschaften hat eine eigene Technik, die Sie strategisch vorteilhaft anwenden müssen. So setzen sie Brittonen Kampfhunde ein, während die Römer die besten Schwertkämpfer haben.



Möchten Sie lieber persische Tempel oder römische Städte errichten? Sie müssen als Herrscher viele Entscheidungen treffen. Wenn Ihre Untertanen viel kämpfen, werden sie als Soldaten immer besser, verlernen aber mit der Zeit zivile Fähigkeiten wie zum Beispiel den Hausbau.



Sie können das Spiel allein gegen Computergegner spielen oder per Netzwerk gegen Freunde antreten. Dazu können Sie sowohl ein lokales Netz als auch das Internet benutzen.



Die Grafiken sind sehr gut, so werden auch Nebel und Wellen dargestellt. Das Spiel steht komplett unter freien Lizenzen. Der Programmcode ist unter der GPL freigegeben, Bild- und Tonmaterial unter Creative Commons. Der Download umfasst fast 700 MB. Wenn Sie Ubuntu benutzen, können Sie das Spiel direkt aus dem Software-Center installieren.



Mehr zum Thema:

Download und Infos unter http://play0ad.com/