Inkscape: Das professionelle Zeichenprogramm

Strichgrafiken in druckfähiger Qualität zeichen Sie mit Inkscape im Vektorformat. So werden Logos oder andere Grafikelemente immer gestochen scharf.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. In Vektorgrafiken werden nicht einzelne Bildpunkte gespeichert, sondern komplette Linien. Diese werden mathematisch so beschrieben, dass sie in jeder Größe scharf sind. Das besten Open-Source-Programm für solche Grafiken ist Inkscape. Auf Computerwissen.de finden Sie eine ganze Reihe von Beiträgen zu dem Programm. Eine Übersicht: