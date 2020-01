Animationen für Linux

Mit dem neuen Programm "Enve" erstellen Sie elegante Trickfilme unter Linux. Das Programm verarbeitet Vektor- und Pixelgrafiken, Videos und Ton.

Linux / Englisch / Open Source. Es gibt ein neues Trickfilmprogramm für Linux: enve. Mit der Software erstellen Sie klassische zweidimensionale Animationen. Die Basis des Trickfilms ist die Zeitachse. Auf dieser ordnen Sie Objekte an. Sie brauchen nicht jedes Einzelbild selbst zu zeichnen, das Programm errechnet Übergänge automatisch. Alle Eigenschaften der gezeichneten Objekte können animiert werden. Zum Zeichnen können Sie ein Grafiktablett verwenden.



Enve braucht nicht installiert zu werden. Sie laden das AppImage herunter und machen es ausführbar. Dazu klicken Sie die Datei mit der rechten Maustaste an und wählen "Eigenschaften". Unter "Zugriffsrechte" kreuzen Sie an, dass der PC die "Datei als Programm ausführen" soll. Anschließend können Sie Enve per Doppelklick starten.



Grafikdateien können Sie aus Ihrem Dateimanager ins Programmfenster ziehen. Die Knotenpunkte der Vektorgrafiken können Sie bearbeiten. So können Sie zum Beispiel eine Vektorgrafik erstellen, die die Form ändert. Dazu erstellen Sie zwei Versionen der Grafik und lassen diese dann ineinander übergehen. Die Art und Weise des Übergangs steuern Sie mit Keyframes, zu Deutsch: mit Schlüsselbildern. Zwischen den Schlüsselbildern steuern Sie mit Kurven, wie schnell, langsam, flüssig oder ruckartig die Objekte sich bewegen.



Der Entwickler bittet um Spenden, damit er die Arbeit an enve fortsetzen kann. Mit enve erstellen Sie Trickfilme unter Linux einfach und effektiv.



