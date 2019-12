Kostenloser Videoschnitt

Mit dem Schnittprogramm OpenShot stellen Sie im Handumdrehen ansehnliche Filme mit Übergängen und Effekten zusammen.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. OpenShot ist ein Videoschnittprogramm, mit dem Sie Ihren Urlaubsfilm spielend in Form bringen. Das Programm liest Videodateien in einer Vielzahl von Formaten ein. Sie können Ihre Videoclips aus dem Dateimanager in das Programm ziehen, wo sie zunächst unter dem Karteireiter "Projektdateien" abgelegt werden.



Von dort ziehen Sie die Clips in die Zeitleiste, die zunächst zwei Spuren enthält. Weitere Spuren können Sie hinzufügen, indem Sie auf das grüne Plus-Zeichen klicken oder mit der rechten Maustaste das Kontextmenü der Zeitleiste aufrufen.



Mit der Maus können Sie drei grundlegende Werkzeuge benutzen: Der Pfeil platziert Videoclips in der Zeitleiste und schiebt sie hin und her. Mit der Schere trennen Sie einen Videoclip per Mausklick auf. Der Doppelpfeil ist das Zuschneiden-Werkzeug. Damit entfernen Sie Videomaterial am Anfang oder Ende eines Clips. Dabei geht übrigens kein Videomaterial verloren: Sie können einen durchgeschnittenen oder verkürzten Clip mit dem Zuschneiden-Werkzeug auch wieder bis zur ursprünglichen Länge verlängern.



Übergänge fügt OpenShot grundsätzlich zwischen Spuren ein. Damit ein Projekt aus vielen Clips nicht ausufert, können Sie die Clips auf zwei Spuren verteilen und die Übergänge abwechselnd von der unteren zur oberen Spur und umgekehrt ausrichten. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Übergang und wählen Sie "Richtung umkehren".



Es stehen Dutzende von Übergängen sowie Bild- und Toneffekte zur Verfügung. Sie können das Video schneller und langsamer und rückwärts laufen lassen, die Position, Größe und Drehung ändern und vieles mehr.



