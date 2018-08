Automatische Beschriftung von Kontrollkästchen

Lernen Sie in diesem Trick eine flexibel einsetzbare Lösung für Ihren Berufsalltag, z. B. bei sich öfters ändernden Anforderungen kennen.

Dabei werden die Beschriftungen von Kontrollkästchen einer Userform direkt aus der Tabelle2 entnommen. Neben der Beschriftung kann auch der aktuelle Status durch die Spalte B der Tabelle2 gesteuert werden. So können Beschriftungen und der Status der Kontrollkästchen blitzschnell geändert werden.

Private Sub UserForm_Initialize()

Dim lngZeile As Long

Dim i As Integer

With Tabelle2

For lngZeile = 2 To 6

Me.Controls(i).Caption = _

.Cells(lngZeile, 1).Value

Me.Controls(i).Value = _

.Cells(lngZeile, 2).Value

i = i +1

Next lngZeile

End With

End Sub

Die 5 Kontrollkästchen der Userform frm_Checkbox werden mittels einer For Next-Schleife direkt aus der Tabelle2 befüllt. Innerhalb der Schleife findet gleichzeitig die Entscheidung statt, ob das Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert werden soll. Weisen Sie dazu der Eigenschaft Value den Wert aus der dazugehörigen Zelle in Spalte B zu.