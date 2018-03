Daten aus Listen auslesen

In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie aus einer beliebigen Liste eindeutige Werte auslesen können.

Als Datenbasis liegt eine Produktionsliste mit Angabe von Standorten in Spalte A, Produktionsanlagen pro Standort in Spalte B und der entsprechenden Produktionsmenge pro Anlage in Spalte C vor (siehe Abbildung).

Ziel ist es nun, aus dieser Liste unter Angabe des Standorts und der Produktionsanlage den dazugehörigen Wert der Produktionsmenge zu ermitteln. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

Erzeugen Sie zunächst rechts neben der Liste einen kleinen Suchbereich (siehe Abbildung).

In die Zelle G5 des Suchbereichs tragen Sie bitte diese Formel ein:

=DBAUSZUG(A4:C16;G4;E4:F5) Das erste Argument der Formel definiert dabei den Zellbereich, aus dem die Liste besteht. Das zweite Argument, im Beispiel der Zellbezug G4, legt die Spalte fest, aus welcher die Ergebnisse zurückgegeben werden sollen. Argument drei enthält den Kriterienbereich bestehend aus Kopf- und Kriterienzeile.

Hinweis: Der Kriterienbereich kann natürlich auch aus mehr als zwei Kriterien bestehen oder alternativ auch aus nur einem einzigen Kriterium.

Die Formel ermittelt dementsprechend für den im Beispiel angegebenen Standort Hamburg für Anlage 2 die Produktionsmenge von 6.610 (siehe Abbildung).