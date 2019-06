Daten drehen und in Listenfeld einfügen

Beim diesem Userform-Trick sollen die Daten im Bereich A1:C1 der Tabelle1 gedreht und in das Listenfeld der Userform frm_ListBox eingefügt werden.

Um die dazugehörende Programmierung anzusehen, wechseln Sie mit der Tastenkombination Alt+F11 in die Entwicklungsumgebung von Excel. Führen Sie im Projekt-Explorer einen Doppelklick auf die Rubrik Formulare durch. Jetzt werden alle Userformen der Mappe aufgelistet. Klicken Sie die Userform frm_ListBox doppelt an, um diese im Entwurfsmodus anzuzeigen. Führen Sie einen Doppelklick auf eine freie Stelle der Userform aus und sehen Sie sich den folgenden Code an:

Private Sub UserForm_Initialize()

Dim rng As Range

Dim SpalteMax As Long

With Tabelle1

SpalteMax = .UsedRange.Columns.Count

Set rng = _

.Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, SpalteMax))

ListBox1.List= _

Application.Transpose(rng.Value)

End With

End Sub

Das Ereignis Userform_Inititalize wird automatisch beim Starten der Userform abgearbeitet. Über die Funktion Count werden zunächst die belegten Spalten der Tabelle1 gezählt. Dieser Wert wird in einen dynamischen Bereich eingebracht.

Mithilfe der Eigenschaft List können Sie danach den gebildeten Bereich mittels der Funktion Transpose drehen und mit dem Listenfeld verknüpfen.