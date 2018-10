Datum so kopieren, dass sich nur die Monatsangabe ändert

Sie geben in Zelle A1 ein Datum ein. Danach klicken Sie mit der linken Maustaste auf die rechte untere Zellecke und ziehen den Zellinhalt mit weiterhin gedrückter linker Maustaste auf die Folgezellen. Excel passt das Datum in den nachfolgenden Zellen bezüglich des Tages an. Sie wollen aber nicht den Tag, sondern die Monatsangabe anpassen?

Dann klicken Sie auf den Pfeil der Auto-Ausfülloptionen und aktivieren Sie die Option Monate ausfüllen. In Ihrer Datumsliste wird automatisch der in Zelle A1 eingegebene Tag beibehalten und nur die Monatsangabe erhöht.