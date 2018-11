Excel-/PowerPoint-/Word-Tipp: Menüband mit den Registerkarten stört?

Mit diesem Trick erreichen Sie mehr Platz durch das Einklappen des Menübands

In Excel, PowerPoint sowie Word in den Versionen 2016, 2013, 2010 und 2007 stehen im oberen Programmfenster alle Funktionen im „Menüband“ zur Verfügung: auf einer breiten Menüleiste, auf der alle Funktionen in Registerkarten unterteilt angeboten werden.

Der große Vorteil dieser Technik ist, dass Sie die Funktionen in Form von Schaltflächen ständig vor Augen haben. Das Durchklicken durch die Registerkarten ist im Nu erledigt und die gewünschte Funktion ist schnell gefunden und gestartet.

Einen Nachteil hat das Menüband aber: Es belegt auf kleinen Bildschirmen viel Platz. Besonders auf Notebooks und Tablets ist das ein echtes Ärgernis. Möchten Sie mehr Platz gewinnen? Das erreichen Sie mit diesem Trick:

● Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf den Reiter der aktuellen Registerkarte (nicht auf den Reiter DATEI!). Das Menüband klappt zu, und es erscheinen nur noch die Registerkarten.

● Wenn Sie auf eine Registerkarte klicken, klappt das Menüband auf, und zwar solange, bis Sie eine Schaltfläche im Menüband angeklickt haben oder in den Text, die Tabelle bzw. die Präsentation klicken. Dann klappt das Menüband sofort wieder zu.

● Soll das Menüband wieder dauerhaft angezeigt werden? Doppelklicken Sie einfach erneut mit der linken Maustaste auf eine Registerkarte. Auf diese Weise schaffen Sie künftig ganz einfach Platz!

Der Tipp für Excel, PowerPoint und Word funktioniert übrigens auch bei anderen Programmen, die anstelle der klassischen Aufklappmenüs via Menüband bedient werden. Typische Vertreter sind der Windows-Explorer oder das windowseigene Zeichenprogramm „Paint“, die in Windows 10 und Windows 8.1 über ein Menüband verfügen.