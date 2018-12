Gibt es eine Formel, um Stunden in Minuten umzuwandeln?

Das steuern Sie über das Zahlenformat der Zellen. Markieren Sie die Zellen C2 und C3, in denen sich die Zeitangaben befinden ①.

Drücken Sie die Tastenkombination Strg+1. Es öffnet sich das Dialogfeld Zellen formatieren. Wählen Sie in der Registerkarte Zahlen die Kategorie Benutzerdefiniert aus. Im rechten Fensterbereich geben Sie unter Typ das Zahlenformat [mm] ein ②.

Der Trick: Verwenden Sie im Zahlenformat eckige Klammern. So werden die Minuten nicht nach 60 Minuten abgeschnitten, sondern addiert dargestellt ③.

Tipp: Allerdings werden die Sekunden bei diesem Zahlenformat verschluckt. Wollen Sie sich zusätzlich noch die Sekunden anzeigen lassen, verwenden Sie das benutzerdefinierte Zahlenformat [mm]:ss.

Wenn Sie Ihr definiertes Zahlenformat unter Typ in der Form [mm] "Minuten" angeben, wird die Anzeige in Zelle C noch aussagestärker ④. Achten Sie hierbei auf die Leerstelle nach der schließenden Klammer für den Abstand zwischen der Zahl und der Einheit.