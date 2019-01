Kann ich auch Teile des Nachnamens verstecken?

Die Aufgabenstellung lösen Sie mit der folgenden Formel ①:

=LINKS(A1;FINDEN(" ";A1)+2)&"***"

So arbeitet Ihre Formel:

A1 steht in dieser Formel für die Zelle, die den nicht gekürzten Namen beinhaltet. Mit der Funktion FINDEN() suchen Sie zunächst die Leerstelle zwischen Vor- und Nachname. Die Funktion FINDEN() liefert Ihnen die Position des Leerzeichens als ganze Zahl. Für Zelle A1 ist dies in diesem Beispiel der Wert 5. Diesen Wert erhöhen Sie um 2, da Sie auch die ersten beiden Buchstaben des Nachnamens behalten möchten. Den um 2 erhöhten Wert übergeben Sie als zweites Argument an die Funktion LINKS().

LINKS() ermittelt aus der Zelle A1 die ersten sieben Zeichen (5 + 2) von links. Sie erhalten die Textfolge Bill Ga für den Namen in der Zelle A1. Als Excel-Funktionen-Liebhaber wissen Sie, dass Sie mit dem &-Zeichen Zellinhalte und/oder Zeichen miteinander verketten und Texte beim Verketten in Anführungszeichen setzen müssen. Erfassen Sie daher am Ende der Formel noch &"***", damit der gekürzte Nachname noch um die gewünschten drei Sternchen ergänzt wird.