So konvertieren Sie Daten, die als Text vorliegen, schnell in echte Daten

Wenn Sie Daten importieren, kommt es häufig vor, dass Datumsangaben in Textform eingelesen werden und von Excel dementsprechend nicht als Datum interpretiert werden können. Über die spezielle Tabellenfunktion DATWERT() können Sie solche als Text vorliegenden Datumswerte, aber problemlos in „echte“ Datumswerte konvertieren.

Die folgende Abbildung zeigt eine Liste mit Datumsangaben in Textform. Dies erkennen Sie daran, dass die Daten über den Zellenrand hinausgeschrieben werden, was Excel nur bei Textangaben so darstellt.

Um diese als Text vorliegenden Datumsangaben in korrekte Datumswerte umzuwandeln, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Erfassen Sie in Zelle C3 die folgende Formel: =DATWERT(A3) Legen Sie für Zelle C3 ein beliebiges Datumsformat fest, z. B. TT. MM.JJJJ. Kopieren Sie die Formel in alle Zeilen mit einem Datum nach unten, also bis zur Zelle C17.

Damit befinden sich im Bereich C3:C17 die Datumswerte als echte Daten und nicht wie in Spalte A als Text. Da Excel diese Datumsangaben nun korrekt interpretieren kann, können Sie diese in beliebigen Formeln einsetzen und weiterverwenden.