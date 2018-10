Was der Dokumentinspektor nicht kann

Der Dokumentinspektor bietet eine Vielzahl an Funktionen an, um Arbeitsmappen zu säubern.

Wenn es aber darum geht, sämtlichen Quellcode aus einer Arbeitsmappe zu entfernen, dann klappt das nur, wenn Sie die Excel-Mappe mit der Endung „.xlsx“ speichern oder wenn Sie das folgende Makro einsetzen:

Sub AlleQuellecodesEntfernen()

Dim CodeObj As Object

If Val(Application.Version) >= 8 Then

With ActiveWorkbook.VBProject

On Error Resume Next

For Each CodeObj In .VBComponents

Select Case CodeObj.Type

Case 1, 2, 3

.VBComponents.Remove CodeObj

Case Else

With CodeObj.CodeModule

If .CountOfLines > 0 Then

.DeleteLines 1, .CountOfLines

End If

End With

End Select

Next

End With

End If

End Sub

Das Makro löscht zuerst alle enthaltenen Prozeduren, Module, Formulare und am Ende sich selbst.