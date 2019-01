Wie viele Datumswerte in einem Bereich liegen in der Vergangenheit?

Verwenden Sie dazu die Funktion ZÄHLENWENN() in Verbindung mit der Funktion HEUTE() ③:

=ZÄHLENWENN(A1:A5;"<" &HEUTE())

A1:A5 repräsentiert den Bereich, in dem die einzelnen Datumswerte stehen. Mit der Funktion HEUTE() ermitteln Sie zuerst den Datumswert des heutigen Tages. Diesen Wert übergeben Sie als zweites Argument und damit als Suchkriterium der Funktion ZÄHLENWENN(). Damit die Datumswerte gesucht werden, die kleiner sind als das heutige Datum, integrieren Sie das <-Zeichen als Operator. Setzen Sie es in Anführungszeichen und verknüpfen Sie es per Textverknüpfungszeichen & mit der Funktion HEUTE().