Die Schrift mit allen Symbolen

Wenn ich spezielle Sonderzeichen in meinen Texten brauche, dann nehme ich die Schriftart „Dejavu Sans“. Sie enthält das Menüsymbol, Kreiszahlen, Pfeile und viele andere Symbole mehr.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Die Dejavu-Schriftarten wurden mit dem Ziel entwickelt, möglichst viele Zeichen darin abzubilden. Neben der serifenlosen „Sans“-Variante gibt es noch eine Schrift mit Serifen, die überraschenderweise „Dejavu Serif“ heißt. Für Anwendungen, bei denen alle Zeichen gleich breit sein sollen, nehmen Sie die „Dejavu Mono“. Die Schriften stehen unter einer freien Lizenz und können kostenlos für jeden Zweck verwendet werden. Und falls Sie selbst Schriften entwickeln, können Sie sich an dem Projekt beteiligen: Der Quelltext der Schriften steht auf GitHub bereit.



Wenn Sie ein spezielles Sonderzeichen brauchen, dann können Sie im Internet nach den Stichwörtern „Unicode Symbol“, ergänzt um die Bezeichnung des Sonderzeichens suchen, zum Beispiel "Unicode Symbol Telefon". Meist können Sie das gesuchte Symbol direkt von der Ergebnisseite kopieren und in Ihren Text einfügen.



Je nach Schriftart wird das Zeichen aber nicht richtig dargestellt. Jetzt kommen die Dejavu-Schriften ins Spiel: Wenn Sie das Symbol in dieser Schrift formatieren, erscheint es korrekt.



Falls Sie ein Symbol nicht auf Anhieb finden, können Sie die Unicode-Zeichentabellen aufrufen und schauen, ob Sie darin etwas Passendes finden. Die fleißigen Wikipedianer haben die Tabellen in ihrem Nachschlagewerk übersichtlich aufbereitet. So finden Sie Kreiszahlen und -buchstaben zum Beispiel hier.



