Ein zackiges Format in LibreOffice Calc

Sie können in Ihren Tabellen ein witziges Sägeformat erzeugen. Damit wird eine Spalte als besonders wichtig hervorgehoben.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Das Sägeformat eignet sich besonders für Titel- oder Ergebnisspalten. Schreiben Sie zunächst Ihre Daten in die Spalte. Dann markieren Sie die Zellen und öffnen das Fenster "Zellen formatieren". Dazu klicken Sie entweder mit der rechten Maustaste auf die markierten Zellen oder gehen im Menü auf "Format / Zellen".



Jetzt drehen Sie unter dem Karteireiter "Ausrichtung" die "Schreibrichtung" der Zellen auf etwa 30 Grad. Damit wird zunächst der Text schräg gestellt. Wenn Sie den Zellen jetzt noch zusätzlich eine Hintergrundfarbe geben, entsteht der Zackeneffekt. Die Hintergrundfarbe finden Sie im gleichen Fenster unter dem Karteireiter "Hintergrund" oder unter dem entsprechenden Symbol der Symbolleiste.



Die Zacken ragen jeweils in die Nachbarzellen hinein. In Spalte A ragen sie nur in Spalte B, in allen anderen Spalten auch nach links.



Die Formatierung eignet sich nur für relativ kurze Wörter oder Zahlen, bei längeren Zeichenfolgen kommt Calc durcheinander. Auch darf die Schrift nicht viel größer als die voreingestellten 10 Punkte sein.



Es kann passieren, dass die Sägeform nicht perfekt ist, oder dass einzelne Schriftzüge verschwinden. In dem Fall hat es sich bewährt, die Spaltenbreite zu variieren, bis das Problem verschwindet.



Übrigens können Sie mit der "Schreibrichtung" auch Texte auf den Kopf stellen, indem Sie 180 Grad eingeben. Das ist zum Beispiel praktisch für Namensschilder: Geben Sie den Namen einmal normal und einmal auf dem Kopf ein, dann kann man das Schild gefaltet auf den Tisch stellen: Es ist von beiden Seiten lesbar. Damit das funktioniert, muss in der Tabelle jeweils die obere Beschriftung eines Paares auf dem Kopf stehen.



