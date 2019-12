Gestalten Sie den perfekten Lückentext

In einem Lückentext werden einzelne Wörter oder Wortteile weggelassen, die der Schüler dann ergänzen soll.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Mit LibreOffice Writer können Sie einen Lückentext komfortabel gestalten. An der Stelle des weggelassenen Textteils erscheint dabei eine Linie. Schreiben Sie zunächst den kompletten Text inklusive der Wörter, die ausgeblendet werden sollen. Markieren Sie dann die Textteile, die Sie unsichtbar machen möchten. Wenn Sie beim Markieren mit der Maus die Strg-Taste festhalten, können Sie mehrere voneinander unabhängige Textteile in einem Zug markieren.



Klicken Sie nun auf das Symbol "Unterstreichung" in der Format-Symbolleiste. Die Textteile erscheinen nun unterstrichen. Klicken Sie dann auf die Schriftfarbe und setzen Sie diese auf Weiß – der Text ist damit auf dem Bildschirm wie im Ausdruck unsichtbar. Jetzt ist aber auch die Unterstreichung nicht mehr zu sehen.



Damit die wieder auftaucht, wählen Sie im Menü "Format / Zeichen" und klicken auf den Karteireiter "Schrifteffekte". Hier stellen Sie für die Unterstreichung die Farbe "Schwarz" ein. Wenn Sie zudem "Wortweise" anklicken, dann erhalten Ihre Schüler bei Lücken, die aus mehreren Wörtern bestehen, einen Hinweis auf Anzahl und Länge der Wörter. Da Handschriften meist größer sind als der Ausdruck in Größe 12, bietet es sich an, die Textstellen außerdem größer zu setzen. Es kann hilfreich sein, dieses Format als Formatvorlage abzuspeichern.



Damit die Texte in den Lücken am Bildschirm zu sehen sind, geben Sie der Seite unter "Format / Seite" einen mittelgrauen Hintergrund. Beim Ausdruck mit Strg-P lassen Sie diesen Hintergrund weg, indem Sie im Druckfenster unter "LibreOffice Writer" das Häkchen bei "Seitenhintergrund" entfernen.



Auf diese Weise können Sie den Text mit Lücken ausdrucken und als Arbeitsblatt verteilen. Mit wenigen Mausklicks können Sie aber auch die Texte in den Lücken bei Bedarf wieder sichtbar machen.



