Immer die gleichen Notizen auf Handy und PC

Mit Joplin erfassen Sie nicht nur Notizen sondern gleichen sie auch zwischen unterschiedlichen Geräten ab.

Windows+Linux+Android / Deutsch / Open Source. Sie können Notizen in Joplin mit Dropbox, Nextcloud oder anderen Cloud-Anbietern abgleichen. So geht es mit Nextcloud.



Legen Sie auf Ihrem Nextcloud-Server einen Ordner für Joplin an. Den Ordner können Sie nennen, wie Sie wollen. Für dieses Beispiel nenne ich ihn "joplin".



So richten Sie die Synchronisierung ein

Klicken Sie in Joplin auf "Werkzeuge / Optionen / Synchronisation". Das "Synchronisationsziel" schalten Sie von dem voreingestellten Dropbox auf Nextcloud um. Als "Nextcloud WebDAV-URL" tragen Sie die vollständige Adresse des eben angelegten Ordners auf Ihrem Nextcloud-Server ein. In unserem Beispiel lautet diese Adresse:

beispiel.de/remote.php/webdav/joplin



Dabei ersetzen Sie die Domain "beispiel.de" durch die Adresse Ihres Servers. Der Teil "/remote.php/webdav/" ist immer gleich. Am Ende kommt der Name Ihres Synchronisations-Ordners, hier "joplin".



Anschließend geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für Ihr Nextcloud-Konto ein. Wie oft sollen die Notizen abgeglichen werden? Voreingestellt ist ein "Synchronisationsintervall" von 5 Minuten. Ich finde das OK.



Schließlich klicken Sie auf "Überprüfen der Synchronisationseinstellungen", und wenn alles stimmt, meldet das Programm Erfolg. Klicken Sie auf "Zurück", um wieder zum Hauptfenster zu kommen.



Die Synchronisation startet automatisch alle 5 Minuten, oder je nachdem, was Sie eingestellt haben. Sie können den Abgleich auch manuell anstoßen, indem Sie unten links anklicken, dass das Programm Ihre Notizen "Synchronisieren" soll.



auf Ihrem Android-Gerät funktioniert es genauso, nur dass Sie zunächst auf das Menüsymbol ≡ tippen und dann auf "Konfiguration".