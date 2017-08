LibreOffice ist in Version 5.4 erschienen

In der neuen Fassung wurden jede Menge Fehler beseitigt, Sicherheitslücken geschlossen und neue Funktionen hinzugefügt.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Zu den Neuerungen in Writer gehört die Autokorrektur für Markdown-Codes: Damit können Sie mit einfachen Zusatzzeichen Textteile _unterstreichen_, *fetten*, /kursiv/ setzen oder -durchstreichen-.



Die Einstellungen für Fuß- und Endnoten erreichen Sie jetzt, indem Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Fußnote klicken. Wenn Sie Ihre Texte gerne logisch strukturieren und gerne mit Formatvorlagen arbeiten, dann kommt Ihnen eine neue Symbolleiste entgegen. Auf der Leiste "Formatierungen (Formatvorlagen)" klicken Sie nicht an, wie ein Text aussehen soll, sondern welche Bedeutung er hat: Handelt es sich um den Titel (H1), eine Kapitelüberschrift (H2) oder die Überschrift eines Unterabschnitts (H3)? Wer an der Uni studiert oder arbeitet wird diese Leiste lieben.



Calc merkt sich jetzt die Optionen, mit denen Sie CSV-Daten zuletzt exportiert haben, so dass Sie diese nicht immer neu einstellen müssen. Kommentare in Calc können Sie jetzt alle zusammen ein- oder ausblenden oder löschen. Den Zellschutz, der Tabelleninhalte vor versehentlichen Änderungen schützt, können Sie jetzt im Menü "Bearbeiten" ein- und ausschalten.



In Calc können Sie jetzt Pivot-Diagramme anlegen. Diese Diagramme greifen auf Pivot-Tabellen zurück und stellen deren Daten interaktiv dar. Ein Pivot-Diagramm legt Calc automatisch an, wenn Sie in eine Pivot-Tabelle klicken und dann mit "Einfügen / Diagramm" eine Grafik erzeugen. Ändern Sie die Einstellungen der Pivot-Tabelle, so spiegelt sich das sofort im dazugehörigen Diagramm wieder.



Unter Linux kann LibreOffice jetzt Dokumente mit OpenPGP signieren. Wenn Sie diese Verschlüsselungstechnik schon für E-Mails verwenden, können Sie auf den gleichen Schlüssel zurückgreifen.