Mit diesem einfachen Trick erzeugen Sie einen eleganten Datenblock

Sie möchten in LibreOffice Writer Daten tabellarisch angeben, zum Beispiel in einem Lebenslauf? Dann versuchen Sie es doch mal mit der folgenden eleganten Formatierung.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Der Dezimaltabulator von LibreOffice Writer dient eigentlich dazu, Dezimalzahlen an ihrem Komma auszurichten, so dass sie immer richtig untereinander stehen, zum Beispiel so:



12,34 €

345,00 €

1,99 €

Sie können diese Formatierung aber auch für Texte verwenden. Klicken Sie dazu auf "Format / Absatz / Tabulatoren". Hier geben Sie eine "Position" ein, zum Beispiel 8 cm.



Unter "Art" kreuzen Sie an, dass der Tabulator "Dezimal" sein soll. Im Feld für das Trennzeichen steht das Komma, wie es in Deutschland für Dezimalzahlen gilt. Dieses löschen Sie und tragen statt dessen den senkrechten Strich ein, den Sie mit der Tastenkombination AltGr+< erzeugen. Dabei drücken Sie die Taste AltGr rechts neben der Leertaste und halten sie fest. Während Sie die Taste halten, drücken Sie die Taste mit dem Kleiner-Zeichen <, dem Größer-Zeichen > und der senkrechten Linie |. Diese Taste finden Sie links neben dem Y. Anschließend lassen Sie erst diese Taste und dann die AltGr-Taste wieder los.



Mit Hilfe dieses Tabulators können Sie jetzt Textblöcke erzeugen, die sich an eine senkrechte Linie anschmiegen: linke Teil richtet sich rechtsbündig an der Linie aus, der rechte dagegen linksbündig.



Besonders gut eignet sich das für Aufzählungen von Daten, zum Beispiel:



Name | Hans Meier

Adresse | Hauptstraße 3

Telefon | 0123 / 4567890





Um den Textblock dann einzugeben, drücken Sie am Anfang jeder Zeile die Tabulator-Taste. Damit springt die Schreibmarke zur Position des Tabulators. Was Sie jetzt eingeben, wird rechtsbündig an der Schreibmarke ausgerichtet. Um den rechten Teil der Zeile anzugeben, drücken Sie die Leertaste und geben dann wieder die senkrechte Linie ein wie oben beschrieben.



Mehr zu Writer