Problemlösung: Automatische Großschreibung abschalten

LibreOffice Writer schreibt Wörter, die auf einen Punkt folgen, groß. Wenn Sie das stört, können Sie die Option abschalten.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Um die automatische Großschreibung nach dem Punkt in Writer abzuschalten, gehen Sie wie folgt vor. Rufen Sie im Menü "Extras / Autokorrektur" die "Autokorrektur-Optionen" auf. Klicken Sie auf den Karteireiter "Optionen". Dort steht unter anderem: "Jeden Satz mit einem Großbuchstaben beginnen." Der Satz ist mit zwei Häkchen versehen: N steht für die nachträgliche Korrektur, E für die Korrektur während der Eingabe. Wenn die automatische Großschreibung Sie stört, möchten Sie sie wahrscheinlich gerne komplett loswerden. In dem Fall entfernen Sie beide Häkchen.



Ohne die automatische Großschreibung müssen Sie dann selbst darauf achten, dass Sie jeden Satz mit einem Großbuchstaben beginnen. Störend wird die Autokorrektur vor allem, wenn Sie viele Abkürzungen verwenden, die LibreOffice nicht versteht und dann jedesmal die Großschreibung wieder entfernen müssen. Das ist allerdings auch nicht weiter schwierig: Es genügt, die "Rückgängig"-Funktion mit der Tastenkombination Strg-Z aufzurufen.



Zudem gibt es eine ganze Reihe von Abkürzungen, die LibreOffice kennt und nach denen es das nächste Wort nicht automatisch groß schreibt. Diese Abkürzungen finden Sie in den "Autokorrektur-Optionen" unter dem Karteireiter "Ausnahmen". Hier können Sie auch selbst weitere Ausnahmen eintragen. Und dann findet sich hier noch die Option "Automatisch aufnehmen". Diese trägt Ausnahmen selbständig ein, wenn Sie die Großschreibung mit Strg-Z einmal rückgängig gemacht haben.



Mehr zu Writer