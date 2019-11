Schneller Tippen mit LibreOffice Writer

Mit Wortergänzung, Autokorrektur und Autotext nimmt Writer Ihnen Schreibarbeit ab.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. LibreOffice Writer macht es Ihnen leicht: Das Programm bietet drei verschiedene Funktionen, mit denen es Ihnen Schreibarbeit abnimmt.



Mit der Wortergänzung versucht das Programm zu erraten, was Sie gerade schreiben wollen. Es schlägt nach wenigen Buchstaben ein vollständiges Wort vor, das Sie mit der Eingabetaste annehmen können.



Die Autokorrektur ist größtenteils dazu da, häufige Schreibfehler zu berichtigen. Sie können Sie aber auch dazu benutzen, Kürzel auszuschreiben. So wird aus "mfg" automatisch "Mit freundlichen Grüßen" und "sgdh" verwandelt Writer flugs in "Sehr geehrte Damen und Herren". Die Autokorrektur wird sofort tätig, sobald Sie ein darin definiertes Kürzel eingeben. Sie eignet sich daher nur für eindeutige Kürzel, die wirklich immer das gleiche bedeuten.



Mit dem Autotext dagegen haben Sie die Wahl: Diese Funktion wird erst aktiv, wenn Sie die Taste F3 drücken. So können Sie Begriffe wahlweise als Abkürzung oder ausgeschrieben verwenden. Autotexte haben zudem den Vorteil, dass sie nicht nur reinen Text enthalten können, sondern auch Formatierungen, Bilder oder Feldbefehle.



Writer bringt bereits eine lange Liste von vorgefertigten Autotexten mit. Von der Mahnungen über Bewerbungen, Kündigungen bis zur Zahlungsbedinung ist für viele Geschäftliche Situationen etwas dabei.



Um einen eigenen Autotext anzulegen, schreiben Sie den ausgeschriebenen Text in Ihr Dokument und markieren ihn. Dann drücken die Tastenkombination Strg-F3. Es erscheint das Fenster "Autotext", in dem Sie dem Eintrag einen Namen und ein Kürzel zuweisen und ihn mit der Schaltfläche "AutoText" der Liste hinzufügen.