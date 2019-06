So erzeugen Sie Testdaten für die Tabellenkalkulation

Manchmal brauche ich Testdaten, um in den selbst rechnenden Tabellen von LibreOffice Calc etwas auszuprobieren oder zu zeigen. Mit LibreOffice Calc können Sie zu solchen Zwecken entweder ganz neue Zufallsdaten erzeugen oder vorhandene Daten verfremden.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Aus Datenschutzgründen verbietet es sich meist, echte Daten für Vorträge oder Veröffentlichungen über Tabellenkalkulation zu benutzen. Eine Möglichkeit: Sie können die Daten verfremden. So können Sie echte Zahlen mit Zufallszahlen multiplizieren, um Testdaten zu erhalten. Diese Daten sehen dann plausibel aus und Sie können die gewünschten Berechnungen damit durchführen.



Wenn Sie so vorgehen wollen, fügen Sie neben der Zahlenspalte, um die es geht, eine zusätzliche Spalte ein. In diese geben Sie eine Formel ein, die mit einer Zufallszahl beginnt.



Eine Zufallszahl zwischen null und eins erhalten Sie mit der Funktion ZUFALLSZAHL(). In der Klammer steht bei dieser Funktion einfach gar nichts. Mit dieser Zufallszahl können Sie jetzt die ursprünglichen Daten multiplizieren, um sie zu verfremden.



Auf diese Weise wäre das Ergebnis aber immer kleiner als die ursprünglichen Werte. Also addieren Sie 0,5 zu dem Zufallsfaktor. Damit bleibt der Mittelwert der Zahlen ungefähr erhalten, ebenso die Summe der Spalte. Die einzelnen Werte schwanken zwischen der Hälfte und dem 1,5fachen der ursprünglichen Zahlen. Die Formel sieht jetzt so aus: =(ZUFALLSZAHL()+0,5)*B2



Aber Vorsicht: Ob diese Methode reicht, um die Daten hinreichend zu verfremden, hängt sehr vom Einzelfall ab. Wenn Sie ganz auf Nummer sicher gehen wollen, benutzen Sie lieber reine Zufallsdaten statt verfremdeter Realdaten, auch wenn jene vielleicht nicht ganz so plausibel aussehen.



