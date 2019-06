So fügen Sie eine Tabelle in eine vorhandene Vorlage ein

Tabellen in der Textverarbeitung Writer sind manchmal ein bisschen sperrig zu handhaben. Zum Beispiel, wenn eine Tabelle in einer vorhandenen Vorlage in einer ganz bestimmten Größe an einer ganz bestimmten Stelle erscheinen soll.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Ein Leser fragte, wie er eine Tabelle von 3 Spalten und 20 Zeilen mit Hilfe von Calc in eine vorhandene Writer-Vorlage einfügen kann.



Zunächst ist meine Empfehlung bei dieser Aufgabenstellung: Bleiben Sie bei Writer! Lassen Sie Calc außen vor, es ist für diese Anwendung zu kompliziert.



Damit die Tabelle sich nahtlos in die Vorlage einfügt, betten Sie die Tabelle in einen Rahmen ein. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Öffnen Sie Ihre Vorlage in Writer. Klicken Sie im Menü auf "Einfügen / Rahmen / Rahmen interaktiv". Ziehen Sie bei gedrückter Maustaste den Mauszeiger schräg über Ihre Seite. Es entsteht ein Rahmen mit kleinen Anfassern an den Ecken. Mit diesen können Sie die Größe einstellen. Wenn Sie in die Mitte des Rahmens klicken und die Maustaste festhalten, können Sie den Rahmen umherschieben. Wenn Sie den Rahmen in der richtigen Größe an der richtigen Stelle haben fügen Sie die Tabelle in den Rahmen ein. Klicken Sie dazu in den Rahmen hinein, so dass die Schreibmarke dort erscheint. Jetzt fügen Sie die Tabelle ein, indem Sie auf das Tabellensymbol klicken und die 3 Spalten und 15 Zeilen auswählen. Mehr als 15 Zeilen gehen zunächst nicht, die anderen 5 folgen. Klicken Sie in die Tabelle und markieren Sie 5 Zeilen. Klicken Sie dann im Menü auf "Tabelle / Einfügen / Zeilen oberhalb". Es erscheinen weitere 5 Zeilen.

Damit haben Sie die gewünschte Tabelle mit 3 Spalten und 20 Zeilen in Ihrer Vorlage.



