So stellen Sie Tastenkappen in Ihren Texten dar

Wer wie ich viel über Computer schreibt, der hat immer wieder Tasten und Tastenkombinationen in seinen Texten. Mit der Schriftart "Linux Biolinum Keyboard" stellen Sie diese grafisch im Text dar.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Tastaturbefehle kann man im Text besser erkennen, wenn die Tastenkappen durch abgerundete Rahmen um die Buchstaben angedeutet werden. Mit der Schrift "Linux Biolinum Keyboard" geht das besonders komfortabel. Die Schrift stellt nämlich Sondertasten automatisch durch Ligaturen dar. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel F3 schreiben und die beiden Zeichen in Linux Biolinum Keyboard formatieren, so werden diese gleich als die Tastenkappe der Funktionstaste F3 dargestellt. Das funktioniert auch mit Strg, Alt, AltGr und vielen anderen Sondertasten.



Die Schriftart wird in einem Paket mit mehreren anderen Schriften geliefert. Der Download hat das Format "tgz", das sich auf Linux-PCs problemlos öffnen lässt. Unter Windows können Sie die Datei mit 7-Zip oder mit dem Double Commander öffnen. Beide habe ich unten verlinkt. In 7-Zip scheint das Archiv zunächst nur eine Datei zu enthalten. Klicken Sie diese doppelt an, so erscheinen die weiteren Dateien.



