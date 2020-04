So unterstreichen Sie Texte farbig

Normalerweise wird Text in Writer immer in der Schriftfarbe unterstrichen. Es geht aber auch anders.

Windows+Linux / Deutsch Open Source. Am schnellsten lässt sich Text in LibreOffice Writer unterstreichen, indem Sie den gewünschten Text markieren und die Tastenkombination Strg-U drücken. Mit der gleichen Kombination entfernen Sie die Unterstreichung auch wieder. Die gleiche Wirkung hat auch ein Klick auf das Unterstreichungs-Symbol in der Format-Leiste.



Eine richtige Wundertüte voller Effekte öffnen Sie dagegen mit dem Menübefehl "Format / Zeichen". Hier können Sie unter dem Karteireiter "Schrifteffekte" Ihren Text nicht nur unterstreichen, sondern auch durchstreichen und überstreichen. (Letzteres erzeugt eine gerade Linie über dem Text.) Es stehen jeweils mehrere Varianten von Linien zur Verfügung: durchgehend, Wellen, fett, gepunktet, gestrichelt und so weiter. Sobald Sie eine davon aktiviert haben, können Sie auch die Farbe bestimmen. Am besten gefällt mir "Welle fett" im Farbton "Grün 7". Klicken Sie "Wortweise" an, wenn die Leerstellen zwischen den Wörtern nicht unterstrichen werden sollen.



Aber das ist noch längst nicht alles, was Writer an Zeichenformaten zu bieten hat. So können Sie Ihren Text mit einem Schatten oder einer Umrandung (Kontur) versehen, als erhabenes oder vertieftes Relief darstellen und sogar blinken lassen. Falls letzteres nicht funktioniert, installieren Sie die neuste Version von LibreOffice. Und denken Sie immer daran: Effekte wirken nur dann professionell, wenn sie sparsam verwendet werden.



Wenn Sie häufig ungewöhnliche Textformate brauchen, werden die Menübefehle aber schnell lästig. In dem Fall legen Sie die Formate am besten als Formatvorlage ab.



Mehr dazu: So nutzen Sie Formatvorlagen in LibreOffice Writer