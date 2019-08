So vergrößern Sie die Schrift im Bankprogramm Hibiscus

Hibiscus ist ein hervorragendes Bankprogramm – nur die Schrift ist vielen Benutzern zu klein. Mit meinem Spezialtrick vergrößern Sie sie.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Wenn Ihnen die Schrift im Bankprogramm Hibiscus zu klein ist, können Sie sie mit folgendem Trick vergrößern. Nebenbei lernen Sie, wie Sie eine Konfigurationsdatei editieren. So gehen Sie vor:



Öffnen Sie Ihren Dateimanager und gehen Sie zum Konfigurations-Ordner von Jameica/Hibiscus. Auf einem Linux-PC ist das in der Regel der Ordner "~/.jameica/cfg/", auf Windows "C:\Users\helga\.jameica\cfg\", wobei Sie "helga" durch Ihren Namen ersetzen.



Die Schriftgröße tragen Sie in eine Datei mit dem folgenden elend langen Namen ein:

de.willuhn.jameica.gui.util.Font.properties



Auf manchen PCs ist die Datei schon vorhanden, auf anderen nicht. Ist die Datei schon vorhanden, dann öffnen Sie sie. Auf Linux geht das einfach per Doppelklick. Auf Windows öffnen Sie zunächst einen Editor wie Notepad oder Notepad++ und öffnen die Datei mit diesem Programm.



Ist die Datei noch nicht vorhanden, erzeugen Sie sie. Auch das geht mit den genannten Editoren auf Windows und mit gEdit auf Linux.



Haben Sie die Datei selbst erzeugt, dann ist sie zunächst leer. Tragen Sie diese vier Zeilen ein:

font.default.name=Tahoma

font.default.height=16

font.bold.name=Tahoma

font.bold.height=16



Anschließend speichern Sie die Datei. Damit erscheint die Schrift nach dem nächsten Start von Hibiscus in dem Programm doppelt so groß.



Ist die Konfigurationsdatei schon vorhanden, dann legen Sie zunächst eine Sicherheitskopie davon an. Denn bei Konfigurationsdateien muss man peinlich darauf achten, keine unbedachten Änderungen zu speichern! Schon ein einzelnes Zeichen an der falschen Stelle kann die Datei unbrauchbar machen.



Öffnen Sie dann das Original der Konfigurationsdatei und suchen Sie nach Zeilen, die das Wort "height" enthalten. Den Zahlenwert am Ende dieser Zeilen erhöhen Sie, um eine entsprechend größere Schrift zu bekommen, zum Beispiel so:

font.h2.height=14

font.h1.height=24

font.bold.height=20

font.default.height=20