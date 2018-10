Was bedeutet eigentlich diese Formel?

Fragen Sie sich bei der Arbeit mit der Tabellenkalkulation auch so oft, was eine bestimmte Formel bedeutet? Geben Sie den wichtigsten Zellen Namen, das sorgt für Klarheit.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Berechnungen in LibreOffice Calc können ziemlich kompliziert werden. Meist rechnet man dabei mit den Inhalten bestimmter Zellen, zum Beispiel =A3+B3+D3. Wenn man dann Wochen später wieder in die Tabelle schaut, muss man erstmal nachvollziehen, was diese Formel eigentlich bedeutet. Das wird erheblich leichter, wenn Sie wichtigen Zellbereichen Namen geben. Dann lautet diese Formel vielleicht: =summe(Konten). Damit ist die Bedeutung auf einen Blick klar.



Um einem Zellbereich einen Namen zu geben, klicken Sie im Menü auf "Daten / Bereich festlegen". Damit können Sie Bereiche mit Namen versehen und die Bereiche später auch wieder ändern. Auch wenn Sie nur eine einzelne Zelle benennen möchten, nutzen Sie den gleichen Menübefehl.



Es erscheint ein kleines Dialogfenster, in das Sie den gewünschten Namen eintragen, also zum Beispiel "Konten". Wenn Sie die gewünschten Zellen vorher schon markiert haben, geht es besonders einfach: Dann brauchen Sie in diesem Dialogfenster nur das Feld für den Namen auszufüllen, die anderen Optionen lassen Sie stehen wie sie sind und klicken auf OK. Haben Sie die Zellen nicht vorher markiert, tragen Sie den Zellbereich manuell ins Feld "Umfang" ein. Dazu können Sie auch das Symbol rechts neben diesem Feld anklicken. Das Fenster verkleinert sich und Sie können die Zellen mit der Maus auswählen. Calc trägt sie dann in als "Umfang" ein.



Um zu sehen, welche Daten sich hinter einem bestimmten Bereich verbergen, nutzen Sie den Menübefehl "Daten / Bereich auswählen".



Zellbezüge in Formeln passt Calc nicht automatisch an, wenn Sie solche Namen vergeben. In unserer Formel steht also immer noch =A3+B3+D3, Sie müssen sie manuell zu =summe(konten) ändern.



