Wie wird sich die Corona-Epidemie entwickeln? So rechnen Sie nach!

Die alles entscheidende Frage ist: Wie schnell breitet sich das Virus aus? Ich zeige Ihnen, wie Sie das mit LibreOffice Calc berechnen.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Zur Zeit ist die Corona-Pandemie das alles beherrschende Thema. Wie schlimm wird es noch kommen? Bilder aus anderen Ländern schockieren. Kann es auch bei uns so schlimm kommen?



Ich habe anhand der offiziellen Zahlen meiner Heimatstadt Wuppertal nachgerechnet, wie schlimm es werden könnte. Winzige Änderungen hinter dem Komma sorgen für gewaltige Unterschiede!



Besorgen Sie sich die Zahl der Infizierten aus Ihrer Stadt. Sie brauchen Zahlen für zwei aufeinanderfolgende Tage. Tragen Sie das Datum und die dazugehörigen Zahlen in eine Tabelle in LibreOffice Calc ein. Für Wuppertal sieht das zum Beispiel so aus:

Datum Infizierte 24.03.2020 117 25.03.2020 138



In einer dritten Spalte berechnen Sie den Faktor, um die die Zahl gestiegen ist. Wenn Sie die Tabelle in Zelle A1 begonnen haben, stehen die Infektionszahlen in Spalte B. In Zelle C2 schreiben Sie diese Formel:



=B3/B2



Die Formel ergibt bei den Wuppertaler Zahlen eine Steigerungsrate von 1,18. In Spalte D schreiben Sie ganz oben in Zelle D1 als Überschrift: Prognose.



In Zelle D3 übertragen Sie den Wert aus B3, hier also 138. Und darunter wenden Sie die Steigerungsrate an:



=D3*1,18



Das ergibt gerundet 163 Infizierte für den nächsten Tag. Und jetzt kommt der Hammer. Ziehen Sie diese Formel in der Spalte herunter bis zum 12. Mai. Ergebnis: 389.238 Infektionen. Das sind mehr, als Wuppertal Einwohner hat.



Das heißt: Mit dieser Steigerungsrate würde in Wuppertal innerhalb weniger Wochen das Gesundheitssystem komplett zusammenbrechen!



Und jetzt nehmen wir die Zahlen vom 27. März:





Datum Infizierte 26.03.2020 162 27.03.2020 172



Wiederholen Sie die Berechnungen. Diesmal ergibt sich eine Steigerungsrate von 1,06. Das sieht zunächst aus wie ein minimaler Unterschied. Aber wenn Sie wieder auf die gleiche Weise bis zum 12. Mai rechnen, kommen Sie diesmal nur auf 2.705 Infektionen!



Und deshalb ist es so wichtig, Kontakte zu meiden. Wenn wir die Steigerungsrate nur ein wenig hinter dem Komma senken können, vermeiden wir einen gigantischen Infektions-Tsunami. Rechnen Sie für Ihre Stadt nach!