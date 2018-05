Alle Fenster auf einmal schließen

Während der Arbeit in Outlook passiert es mir immer wieder, dass ich eine ganze Reihe von Fenstern geöffnet habe: mehrere E-Mails, Termine, vielleicht auch noch Kontakte.

Um dann wieder klar Schiff zu machen und alle Fenster zu schließen, nutze ich den praktischen, aber oft übersehenen Befehl Alle Elemente schließen A. So erspare ich es mir, für jedes Fenster separat auf die Schaltfläche Schließen klicken oder die Taste Esc drücken zu müssen.

In Outlook ab Version 2010 finden Sie Alle Elemente schließen auf dem Register Ansicht in der Gruppe Fenster. In Outlook 2007 rufen Sie den Befehl über das Menü Datei auf.