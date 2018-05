E-Mails, Termine und Kontakte schneller finden

In allen Outlook-Modulen setzen Sie den Cursor mit Strg+E in das Suchfeld – schon können Sie mit der Eingabe des Suchbegriffs beginnen. Gesucht wird nach den Elementen des jeweiligen Moduls, also im Posteingang nach E-Mails, im Kalender nach Terminen etc.

Wenn Sie nach Kontakten suchen wollen, müssen Sie dagegen nicht erst in den Kontakte-Ordner wechseln: Von überall in Outlook aus rufen Sie mit der Taste F11 die Suche nach Kontakten auf. Outlook setzt dazu den Cursor ins Feld Personen suchen bzw. Kontakte suchen (Outlook 2007/2010).