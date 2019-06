Mehr Übersicht und schnellerer Zugriff auf wichtige Ordner Outlook-Ordner in eigenen Fenstern anzeigen lassen

Mehr Übersicht und schnellerer Zugriff auf wichtige Ordner Outlook-Ordner in eigenen Fenstern anzeigen lassen

Sie haben im Posteingang mehrere Ordner, in die Sie täglich häufig schauen, zum Beispiel Ordner für wichtige Kunden? Statt dann zum Beispiel aus Word oder Excel heraus erst ins Outlook-Fenster zu wechseln und anschließend in den jeweiligen Ordner, können Sie die am häufigsten benötigten Outlook-Ordner auch in eigenen Fenstern öffnen. So erreichen Sie sie schneller und der Wechsel geht ganz einfach über Alt+↹ oder die Taskleiste.

Wahrscheinlich wissen Sie, dass Sie für mehrere Outlook-Module separate Fenster öffnen können, zum Beispiel eins für die E-Mails, eins für den Kalender und eins für den Aufgabenplaner. Dazu klicken Sie einfach in der Navigationsleiste mit der rechten Maustaste auf ein Modul, zum Beispiel auf Aufgaben, und rufen den Befehl In neuem Fenster öffnen auf.

Aber wussten Sie schon, dass das auch bei einzelnen Ordnern im Posteingang möglich ist? Wenn Sie für Ihre wichtigsten Kunden eigene Ordner angelegt haben, in denen Sie die Korrespondenz aufbewahren, können Sie z. B. die Ordner für die drei wichtigsten Kunden in eigenen Fenstern anzeigen lassen. Mit Alt+↹ wechseln Sie dann schnell zwischen den Ordnern hin und her. Klicken Sie einfach in der Ordnerliste den gewünschten Ordner mit der rechten Maustaste an und rufen Sie den Befehl In neuem Fenster öffnen auf.

Das funktioniert übrigens auch, wenn Sie in Outlook ab Version 2010 mehrere Persönliche Ordner eingerichtet haben, zum Beispiel für jedes E-Mail-Konto einen eigenen. Auch dann können Sie jeden Persönlichen Ordner in einem separaten Outlook-Fenster anzeigen lassen.

Beim Beenden merkt sich Outlook, welche Fenster Sie geöffnet hatten, und stellt sie beim nächsten Start wieder her.