Outlook: Zuverlässig und professionell - Vergessen Sie nicht die Beantwortung von Kunden-Mails

Die Situation kennt wahrscheinlich jeder: Sie sind mit anderen Dingen beschäftigt und eine berufliche E-Mail bleibt ungelesen in Ihrem Postfach. Vielleicht haben Sie sie kurz registriert, doch die lange To-do-Liste, mit der Sie sich noch befassen müssen, hat Priorität. Schon ist die Nachricht vergessen. Zwar ist sie nicht verschwunden und könnte auch später noch aufgerufen und beantwortet werden, doch häufig geht sie dann einfach in der Flut der eingegangenen E-Mails unter.

Dass ungelesene Nachrichten in der Regel erkennbar sind, ändert daran meist nichts. Für eine gute Kundenbindung ist das jedoch fatal. Insbesondere neue Kunden, die noch nicht mit Ihnen gearbeitet haben, können Sie und Ihre Arbeit nicht richtig einschätzen und wünschen sich eine schnelle und lückenlose Kommunikation, in der Nachrichten nicht verloren gehen, sondern zeitnah und angemessen beantwortet werden. Eine zuverlässige und zeitnahe Beantwortung von Nachrichten ist also ein Schlüssel zum Erfolg. Denn nur so kann das Vertrauen aufgebaut werden, das die Säule einer guten Kundenbindung bildet.

Reagieren Sie zuverlässig auf Nachrichten

Beantworten Sie eine E-Mail nicht, wird der Kunde unter Umständen nicht erneut mit Ihnen in Kontakt treten und Sie haben einen potenziell wichtigen Auftrag verloren, ohne dass Sie überhaupt davon wussten. Outlook bietet Ihnen hier eine spezielle Unterstützung, mit der Sie ungelesene Nachrichten deutlich besser sichtbar machen. Damit gehören überlesene E-Mails der Vergangenheit an.

Klicken Sie unter dem Register Ansicht auf Ansichtseinstellungen. wenn Sie mit einer Outlook-Version ab 2010 arbeiten.

Bei Outlook 2007 klicken Sie auf Ansicht – Aktuelle Ansicht – Aktuelle Ansicht anpassen.

Arbeiten Sie mit Outlook 2003, müssen Sie Ansicht – Anordnen nach – Aktuelle Ansicht – Aktuelle Ansicht anpassen aufrufen. Klicken Sie auf Bedingte Formatierung. In Outlook 2003 und 2007 wählen Sie stattdessen Autom. Formatierung. Klicken Sie auf Nachrichten und klicken Sie dann auf Schriftart.

Machen Sie ungelesene Nachrichten sichtbar

Damit ungelesene Nachrichten wirklich nicht mehr aus Ihrem Blickfeld geraten, sollten Sie Formatierungen wählen, die garantiert ins Auge fallen. Nutzen Sie darum am besten den Schriftschnitt:Fett und den Schriftgrad:Groß bzw. Größer. Sie haben außerdem die Möglichkeit, eine Farbe auszuwählen, die besonders prägnant ist. Entscheiden Sie sich am besten für dunklere Farben, da helle Töne schneller übersehen werden. Auch die Schrift sollte besonders kräftig sein. So eignen sich insbesondere Tahoma, Arial oder Franklin Gothic. Nun können Sie alle Dialoge schließen. Wenn Sie die Einstellung für alle Ordner in Outlook vornehmen möchten, können Sie das in den Versionen ab 2010 ganz einfach machen: Gehen Sie dazu auf Ansicht – Ansicht ändern – Aktuelle Ansicht für andere E-Mail-Ordner übernehmen.

In älteren Versionen gehen Sie manuell vor und verändern die Einstellungen in jedem Ordner wie beschrieben.

Nehmen Sie sich die Zeit und machen Sie ungelesene E-Mails für sich selbst sichtbarer. So behalten Sie alles im Griff und können zeitnah auf eingegangene Nachrichten reagieren. Ihre Kunden werden es Ihnen danken und vielleicht ist das der Beginn einer langjährigen und gewinnbringenden Geschäftsbeziehung. Der Grundstein ist damit auf jeden Fall gelegt.