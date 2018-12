So erfahren Sie, wann Sie einen Kontakt erfasst oder zuletzt bearbeitet haben

Sicher geht es Ihnen wie mir: Ich will öfter mal wissen, wann genau ich einen bestimmten Kontakt angelegt bzw. zuletzt geändert habe. Das Datum der letzten Änderung sagt mir, ob ich bereits die neue Adresse eines kürzlich umgezogenen Kontakts in Outlook habe und umgekehrt wann der Kontakt umgezogen ist. Das Erstellungsdatum verrät mir zum Beispiel, seit wann wir in Geschäftsbeziehung stehen.

Sie haben – wie so oft in Outlook – mehrere Möglichkeiten, wenn Sie wissen wollen, wann Sie einen Kontakt angelegt bzw. geändert haben:

Wenn Sie die Info nur schnell einmal für einen Kontakt brauchen, lassen Sie in der Visitenkarten- oder Kartenansicht alle Felder für diesen Kontakt anzeigen.

Wenn Sie diese Info öfter brauchen, passen Sie Kartenansicht an und fügen die Zeilen Erstellt und Geändert auf allen Karten ein. Das funktioniert nur für die Karten-, nicht für die Visitenkartenansicht.

und auf allen Karten ein. Das funktioniert nur für die Karten-, nicht für die Visitenkartenansicht. Wenn Sie öfter die Listenansicht im Adressbuch nutzen, fügen Sie hier die Felder Erstellt und Geändert ein. Im Adressbuch gehen Sie genauso vor.

So lassen Sie schnell für einen einzelnen Kontakt das Erstellungs- und Änderungsdatum anzeigen

Öffnen Sie den Kontakt in der Ansicht Karte oder Visitenkarte. In Outlook ab Version 2007 öffnen Sie das Register Kontakt und klicken auf Alle Felder, in Outlook 2003 öffnen Sie gleich das Register Alle Felder. Klicken Sie in das Feld Auswählen aus und wählen Sie die Liste Alle Kontaktfelder A. Alternativ können Sie auch die Liste Alle Terminfelder nehmen. Blättern Sie in der alphabetischen Liste nach unten zu den Feldern Erstellt und Geändert B. Danach schließen Sie das Kontaktfenster wieder.

So lassen Sie auf allen Karten dauerhaft das Erstellungs- und Änderungsdatum anzeigen