Download von Office 2010 Beta - ab sofort erhältlich

Nachdem es bereits als offenes Geheimnis kursierte, hat Microsoft jetzt Nägel mit Köpfen gemacht: Die Beta-Version von Office 2010 ist ab sofort für alle interessierten Anwender komplett kostenfrei herunterladbar. Bei der Beta-Version handelt es sich um Office Professional Plus 2010, die folgende Anwendungen umfasst:

Word

Excel

Outlook

PowerPoint

Access

OneNote

Publisher

InfoPath

SharePoint Workspace

Communicator

Auch optisch hat sich bei Office 2010 einiges getan: So wurde die Oberfläche nochmals überarbeitet und soll jetzt nicht nur für Einsteiger, sondern auch für Umsteiger leichter navigierbar sein. Außerdem wurden die Logos optimiert.

Während die meisten Änderungen jedoch unter der Haube stecken, fallen sie bei Outlook 2010 sofort ins Auge: Bei Office 2007 war Outlook die einzige Anwendung, die noch nicht mit dem praktischen Menüband (auch "Ribbon" genannt) ausgestattet wurde. Doch bei Outlook 2010 wurde die Benutzerführung jetzt ebenfalls umgestellt.

Office 2010 Beta steht für Windows XP, Windows Vista und Windows 7 sowohl in einer Version mit 32-Bit als auch in einer Version mit 64-Bit zum Download bereit. Zum Herunterladen ist ein Live-Konto erforderlich. Falls Sie noch kein Live-Konto haben, können Sie sich binnen weniger Minuten ein kostenfreies Live-Konto anlegen und anschließend die Beta-Version von Office 2010 herunterladen. Die Download-Webseite ist momentan noch ausschließlich in englischer Sprache verfügbar. Office 2010 Beta ist aber natürlich auch in deutscher Sprache erhältlich.

Download von Office 2010 Beta (ca. 635 Megabyte in der 32-Bit-Version):

www.microsoft.com/office/2010/de/download-office-professional-plus/default.aspx

Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie, dass der Download unter Umständen nur schleppend vorangeht, da erfahrungsgemäß der Ansturm sehr groß sein dürfte. Der Download erfolgt jedoch über einen kleinen Download-Manager von Microsoft, der zuvor installiert werden muss. Falls der Download unterbrochen wird, sorgt der Download-Manager dafür, dass die Beta von Office 2010 genau an der Stelle weiter heruntergeladen wird, an der die Verbindung abgebrochen ist.