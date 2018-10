Kein erweiterter Support für Windows RT und Office RT

Microsoft wird nicht müde, mit massiver Marktetingmacht immer wieder zu betonen, dass Windows RT und somit natürlich auch Office RT perfekt zum Arbeiten gedacht sind. Aber warum gilt dann nicht der Extended Support für diese beiden Produkte?

Während Microsoft bei seinen Desktop-Versionen von Windows zwar zwischen Privatkunden und Businesskunden unterscheidet, erhalten alle Versionen den Extended Support: Alle kostenlosen Sicherheitsupdates werden für mindestens zehn Jahre zur Verfügung gestellt.

Bei Office RT und Windows RT gelten hingegen Ausnahmen von dieser Regel: So weist Microsoft in seinem LifeCycle Guide darauf hin, dass die RT-Produkte keinen Extended Support erhalten. Für den professionellen Einsatz in Firmen sind sie dadurch kaum geeignet, da der vergleichsweise kurze Support-Zeitraum vielen IT-Verantwortlichen ein Dorn im Auge sein dürfte. Auf dem Surface-Tablet von Microsoft ist außerdem lediglich die "Home & Student"-Version von Office vorinstalliert, die nicht kommerziell genutzt werden darf.

Der beruflichen Nutzung stehen somit die Lizenzbedingungen im Weg - es sei denn, es wird eine entsprechende Lizenz gekauft, mit der die Office-Version auch kommerziell genutzt werden kann. Allerdings endet sich auch durch den zusätzlichen Erwerb dieser Lizenz nichts daran, dass der Support lediglich fünf Jahre gewährt wird bzw. bis zwei Jahre nach dem Erscheinen der Nachfolge-Version.

Microsoft steht sich hier selbst im Weg: Einerseits wird offensiv beworben, dass die Tablets mit Windows RT/Office RT perfekte Arbeitsmaschinen seien. Anderseits ist es für Nutzer aber nicht möglich, das kostspielige Surface-Tablet direkt für den alltäglichen Arbeitseinsatz im Büro zu nutzen. Auch der relativ kurze Support-Zeitraum dürfte dafür sorgen, dass viele Admins nur müde abwinken, wenn es um die Anschaffung von Tablets mit Windows RT geht.