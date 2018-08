Noch bequemer surfen mit Firefox

Firefox ist nicht nur schneller und sicherer, es beherrscht auch neue Funktionen

Nachdem Mozilla Firefox viele Jahre lang der beliebteste Browser in Deutschland war, hat die Führung im Jahr 2017 gewechselt: Google Chrome hatte einen zunehmenden Geschwindigkeitsvorsprung, der viele Anwender überzeugt hat. Doch mit der neuen Version 57 schließt Firefox nun wieder auf und zieht mit Chrome annähernd gleich.

Alle anderen Browser, darunter auch der veraltete Internet Explorer und sein Nachfolger Edge, können in puncto Tempo nicht mehr mithalten. Neben mehr Geschwindigkeit beim Laden von Internetseiten bietet Firefox eine neue, klar gestaltete Oberfläche sowie nützliche neue Funktionen, die Ihnen den Internet-Besuch spürbar erleichtern. So hält zum Beispiel die „Bibliothek“ alle wichtigen Daten bereit: Ihre zuletzt besuchten Seiten, Ihre Lesezeichen und Ihre heruntergeladenen Dateien.

Oder probieren Sie einmal folgenden Kniff in Ihrem Browser Firefox aus: Sie suchen bei Google (www. google.de) nach einem Geburtstagsgeschenk. In der angezeigten Trefferliste öffnen Sie eine gewünschte Fundstelle ruck, zuck per Klick mit dem Mausrad in einem neuen Browser-Tab. Die Seite mit den Suchtreffern bleibt derweil geöffnet und mit einem einzigen Klick auf den Browser-Tag verfügbar.

Das erleichtert die Rückkehr zu den Suchergebnissen ungemein, um von dort aus weiterzusuchen – zum Beispiel nach dem günstigsten Preis des Geburtstagsgeschenks.

Den neuen Firefox-Browser finden Sie zum kostenlosen Herunterladen auf der Seite des Herstellers Mozilla unter www.mozilla.org/de/firefox.