So holen Sie das Maximum aus Vista per Mausklick raus

Das Tuning-Tool „TweakVista“ wird bereits seit Erscheinen von Microsofts neuestem Betriebssystem entwickelt und wurde seitdem mehrfach optimiert und erweitert.

TweakVista enthält auch praktische Profile, die Sie mit einem Mausklick anwenden und Ihr System somit mit einem einzigen Mausklick optimal an Ihre Bedürfnisse und Anforderungen anpassen können. Sinnvoll ist auch die integrierte Erinnerungsfunktion für Treiber, sodass Sie immer daran denken, in regelmäßigen Abständen nach neuen Treibern für Ihre Hardware zu suchen.

Einzelne System-Anpassungen lassen sich in dem übersichtlich gegliederten Programm ebenfalls vornehmen: So können beispielsweise Dienste problemlos deaktiviert oder die Internet-Verbindung optimiert werden.

Außerdem steht eine neue Funktion zur Verfügung, über die ermittelt werden kann, wie umweltfreundlich der eigene PC arbeitet. Diese Funktion erreichen Sie über „Power/Cost and carbon footprint“. Die dort angezeigten Summen können einem schon die Tränen in die Augen treiben: Dieser Artikel wurde auf einem Rechner getippt worden, der bei einer durchschnittlichen Laufzeit von 12 Stunden täglich an 5 Tagen in der Woche immerhin 261,55 Dollar jährlich an Stromkosten verursachen wüde. Der Kohlenstoff-Ausstoß liegt bei 1.318,56 Pfund pro Jahr – zwei Werte, die doch zum Grübeln anregen und ganz klar dafür sprechen, doch öfter den Standby-Modus zu nutzen, wenn man den Rechner für mehrere Minuten verlässt.

Download von TweakVista: www.stardock.com/products/tweakvista

Hinweis: Bei TweakVista handelt es sich um ein kommerzielles Produkt, in dessen kostenloser Version nicht alle Funktionen frei zugänglich sind. Die kostenlose Version ist jedoch definitiv einen Download wert, da sie mehrere Tuning-Möglichkeiten unter einer einheitlichen Oberfläche bereithält.