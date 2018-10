Weitere Sprachpakete unter Vista Ultimate installieren

Windows Vista Ultimate steht Ihnen rein theoretisch in mehr als 30 Sprachen zur Verfügung. Der Wechsel von einer Sprachversion zu einer anderen ist dabei nur eine Sache von wenigen Mausklicks, denn erstmals liegt ein Microsoft-Betriebssystem mit sprachneutralen Systemdateien vor:

Während in Windows XP und seinen Vorgängern die Texte für Menüs und Dialogboxen fest in die einzelnen Dateien integriert waren, sind sämtliche Texte von Windows Vista in einem separaten Sprachpaket enthalten. Es muss also nur ein alternatives Sprachpaket ausgewählt werden, um beispielsweise ein englisches oder französisches Vista Ultimate zu erhalten.

Die einzelnen Sprachversionen stehen über die Update-Funktion von Windows als optionale Updates zur Verfügung und können von dort jederzeit heruntergeladen werden: