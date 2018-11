Wie kann ich durch geschicktes Platzieren der Programmfenster auf dem Bildschirm für Übersicht sorgen?

Erfahren Sie hier, wie Sie mit diesen Tipps Ordnung auf Ihrem Bildschirm schaffen

Ab Windows 7 stehen Ihnen zur vereinfachten Anordnung der Programmfenster einige leicht zu merkende Tastenkombinationen zur Verfügung. Diese gelten sowohl in Windows 7 als auch in Windows 8.1. Unter Windows 10 ist deren Funktion nochmals erweitert, sodass Sie Ihr Wissen jederzeit weiternutzen können.

Windows 7 und Windows 8.1

Wenn Sie ein Programmfenster anklicken und die Tastenkombination (WINDOWS)+(Pfeil nach rechts) drücken, wird das Programmfenster so verschoben, dass es exakt die rechte Hälfte des Bildschirms einnimmt.

Drücken Sie (WINDOWS)+(Pfeil nach links), belegt das Programmfenster die linke Hälfte des Bildschirms. So können Sie komfortabel zwei Fenster nebeneinander platzieren.

Windows 10

Bei Windows 10 kann der Bildschirm nicht nur halbiert, sondern sogar geviertelt werden. Wenn Sie ein Programmfenster anklicken und die Tastenkombination (WINDOWS)+(Pfeil nach rechts) drücken, wird das Programmfenster so verschoben, dass es exakt die rechte Hälfte des Bildschirms einnimmt.

Drücken Sie anschließend die Tastenkombination (WINDOWS)+(Pfeil nach oben), wird es in der rechten oberen Ecke platziert. Drücken Sie hingegen (WINDOWS)+(Pfeil nach unten) , wird es in die rechte untere Ecke verschoben. Haben Sie anfangs (WINDOWS)+(Pfeil nach links) gedrückt, verschieben Sie das Programmfenster entsprechend in die linke obere und untere Ecke.

Um ein Programmfenster von der oberen in die untere Ecke zu verschieben, drücken Sie einfach zweimal (WINDOWS)+(Pfeil nach unten). Umgekehrt geht es, indem Sie zweimal (WINDOWS)+(Pfeil nach oben) drücken.

Tipps für Windows 10, 8.1 und 7

● Wird ein Programmfenster nicht sofort am rechten oder linken Rand bzw. in der oberen oder unteren Ecke platziert, drücken Sie die Tastenkombination solange, bis das Programmfenster am richtigen Platz erscheint.

● Wenn Sie die Tastenkombination (WINDOWS)+(Pfeil nach oben) drücken, wird das Programmfenster als Vollbild platziert.

● Mit der Tastenkombination (WINDWOS)+ (Pfeil nach unten) wird das zuvor rechts, links oder als Vollbild platzierte Programmfenster im Fenstermodus angezeigt.