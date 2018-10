Windows-10-Tipp: So legen Sie ein Programmsymbol aus dem Startmenü in die Taskleiste

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr gewünschtes Programm direkt von der Taskleiste starten.

Programme, die bislang nur im Startmenü aufgeführt waren, lassen sich mit wenigen Mausklicks auch in die Taskleiste legen. Dann genügt künftig ein Klick zum Start des Programms. Und so geht’s:

1. Klicken Sie in der Taskleiste links auf das Windows-Symbol (= Start-Schaltfläche), um das Startmenü zu öffnen.

2. Rufen Sie im Startmenü das Programm auf, zu dem Sie eine Verknüpfung in der Taskleiste hinzufügen möchten. Im folgenden Beispiel soll eine Verknüpfung zum Internet Explorer hergestellt werden. Der Internet Explorer befindet sich im Register W im Ordner WINDOWS-ZUBEHÖR.

3. Klicken Sie das gewünschte Programm – also den Internet Explorer – mit der rechten Maustaste an. Es öffnet sich ein Kontextmenü, in dem Sie den Mauszeiger auf den Befehl MEHR verschieben (ein Klick ist nicht notwendig!).

4. Das Menü MEHR klappt auf und zeigt weitere Befehle an. Klicken Sie hier mit der linken Maustaste auf den Befehl AN TASKLEISTE ANHEFTEN.

5. Daraufhin wird das Startmenü geschlossen, und das Symbol des gewünschten Programms erscheint in der Taskleiste.

6. Wenn Sie dort das Symbol mit der linken Maustaste anklicken, können Sie es bei gedrückter linker Maustaste nach links an eine andere Position verschieben. Sobald Sie die Maustaste lösen, wird das Symbol an der neuen Position eingefügt.

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Programme aus dem Startmenü in die Taskleiste aufzunehmen.