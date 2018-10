Windows-Programme auch unter Android ausführen

Auf der Open-Source-Konferenz Fosdem 2013 wurde eine Anwendung präsentiert, mit der sich Windows-Programme auch unter Android ausführen lassen:

Dabei handelt es sich um eine eigens angepasste Version von "Wine" - eine Software, mit der sich Windows-Software auch unter Linux oder Mac OS X ausführen lässt.

Die Demonstration auf der Open-Source-Konferenz in Brüssel hatte allerdings einen entscheidenden Nachteil: Die Windows-Anwendungen liefen teilweise quälend langsam, was jedoch einfach zu erklären ist: Es handelte sich dabei um eine emulierte Umgebung und nicht um ein reinrassiges Android-Betriebssystem. Die Entwickler wiesen deshalb extra darauf hin, dass die gezeigte Performance weit unter dem liegt, was theoretisch möglich ist.

Die Möglichkeiten, Anwendungen anderer Betriebssysteme zu nutzen, kennen also immer weniger Grenzen: Windows-Anwendungen lassen sich mit separater Software bereits auf Apple-Rechnern nutzen und jetzt steht auch Android die ganze Windows-Welt offen. Allerdings steckt die dafür notwendige Wine-Software noch in den Kinderschuhen. Der Bedarf für einen solchen Emulator existiert jedoch, denn wenn die Grenzen zwischen den einzelnen Betriebssystemen-Universen niedergerissen werden, profitieren alle: Anwender, Entwickler und Hersteller.